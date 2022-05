LES PARCOURS DU COEUR, 15 mai 2022, .

LES PARCOURS DU COEUR

2022-05-15 – 2022-05-15

Les parcours du cœur, organisés par différentes associations sportives, vous proposent une marche autour du Canal du Midi.

Au départ du parking de Zinga Zanga, après un échauffement avec une coach, partez pour une boucle via les 9 Écluses de Fonseranes, le Pont Canal, le Quai Port Neuf, arrivée en bas des Écluses au stand du club.

Vous pourrez assister à une démonstration des gestes qui sauvent et des premiers secours et vous initier au tir à l’arc et carabine laser.

Une collation sera offerte à la fin du parcours et une tombola sera tirée à 12h.

Inscription gratuite sur place dès 9h30.

