2022-07-13 12:00:00 12:00:00 – 2022-08-19 18:00:00 18:00:00 Plage Verte Cherbourg-Octeville et Tourlaville

Les Parasols de Cherbourg vous accueillent cette année sur la Plage Verte de Cherbourg-Octeville et la plage de Collignon. Comme chaque année, venez emprunter livres et jeux, participer aux animations et assister aux spectacles en vous relaxant sur la plage !

