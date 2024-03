Les paradoxes dans la vie de tous les jours Conférence Route du Radôme Pleumeur-Bodou, vendredi 15 mars 2024.

Par François DELAPLACE, professeur agrégé de mathématiques.

Les paradoxes sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Parfois très troublants, ils peuvent nous mettre en difficulté pour prendre des décisions, mais ils peuvent aussi être la source de désinformations, de manipulations et de propagandes. Aucun secteur n’est épargné.

Le but de cette conférence est ni de donner des idées générales, ni d’en dresser une liste qui serait, bien sûr, non exhaustive, mais consiste à donner, à partir d’exemples simples où tout le monde peut se sentir concerné, des classes de paradoxes qui recouvrent de nombreuses situations, que l’on peut repérer et parfois même résoudre.

S’il est vrai que la résolution de certains d’entre eux peut faire appel à des connaissances mathématiques d’un certain niveau et donc s’avérer difficile, on verra que beaucoup parmi les plus courants ne nécessitent que fort peu de connaissances. Ici, on n’utilisera que la notion de proportionnalité, la règle de trois comme on disait autrefois, et les pourcentages.

A côté de ces paradoxes de la vie qui occuperont la plus grande partie de la soirée, le voyageur imprudent , œuvre de René Barjavel réalisée pour le petit écran par Pierre Tchernia en 1982, servira de toile de fond aux paradoxes logiques.

Après une présentation sommaire de certains types de raisonnements et du ruban de Moëbius, on montrera comment celui-ci, utilisé dans certaines fictions, peut l’être pour servir de support physique à de tels paradoxes. .

Route du Radôme Pôle Phoenix

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

