Céramiques enchanteresses 1 et 2 avril Les paradis retrouvés

Pour ces journées portes ouvertes de mon atelier, nous façonnerons et décorerons des bols, objets qui accompagnent particulièrement notre quotidien, pour mieux l’enchanter.

N’est-ce pas la principale et plus belle caractéristique de l’artisanat, que de sublimer le quotidien ?

Face aux multiples objets qui envahissent notre quotidien et finissent par devenir invisible, l’objet artisanal accroche le regard, il rayonne d’une présence particulière.

S’il a été choisi par son acquéreur, c’est qu’il a créé une émotion en lui, une connivence avec son auteur. Désormais, il lui apporte du bonheur tous les jours lors de son utilisation, contribue aux plaisirs heureux d’une journée qui s’écoule.

Contrairement aux œuvres d’art qui sont contemplées avec distance, l’objet d’artisanat est proche de nous, familier**.** Il est régulièrement touché, pris en main, déplacé, utilisé, parfois brisé.

Il permet de féériser des moments qui n’avaient plus qu’une place machinale dans le quotidien, comme celui du thé, ou du repas, en ce qui concerne la céramique.

Pour sublimer le quotidien la céramique occupe une place de choix. Le matériau permet de façonner absolument toutes les formes. Apportant aussi bien l’opacité que la transparence grâce à la porcelaine, la matité ou la brillance, la rugosité ou la douceur grâce au travail de la texture, il ouvre des possibilités infinies. Arts de la table, décoration, carreaux décoratifs, luminaires, tabouret, pots pour plantes, vases etc, la céramique s’imprègne de tout espace, elle a le pouvoir de rendre chaleureux nos jardins, la moindre pièce, le moindre recoin de nos logis.

Programme des deux journées :

Le bol me semble être par excellence un contenant qui « sublime notre quotidien », dès le matin, l’après-midi ou en soirée, à la fois trivial et féérique, petit objet qui a traversé la nuit des temps, fort de son héritage et particulièrement indispensable. Objet qui, tenu entre nos mains, devient particulièrement intime puisqu’on y dépose nos lèvres ; il communie, réconforte, et invite à la méditation, au travers de la contemplation de ses reflets intérieurs.

Lorsqu’on me demande si mes bols s’empilent, j’invite plutôt à ne jamais les ranger au placard, mais les déposer sur un rebord de cheminée, une étagère découverte, les laisser en permanence sur une table, ou un buffet, accessibles au regard.

Aussi simple que complexe, c’est bien souvent la première forme par lequel un potier initie.

Au cours de ces deux journées de portes ouvertes, je proposerais donc le façonnage de bols selon diverses techniques, le pincé plus particulièrement mais aussi le colombin ou encore l’estampage.

Et nous aborderons également la décoration aux engobes afin de rendre nos bols les plus attachants et personnels possible !

afin de rendre nos bols les plus attachants et personnels possible ! Pour les plus curieux qui ne souhaitent pas forcément « façonner », ce sera l’occasion de venir découvrir mon atelier ou de participer au goûter qui sera proposé en milieu d’après-midi. Certaines de mes pièces seront également exposées et je réponds à toutes vos questions et interrogations sur le métier de céramiste.

Ces deux journées sont accessibles à tout public, y compris les enfants à partir de 3 ans.

Une réservation est fortement recommandée afin que l’événement puisse s’organiser au mieux.

A très bientôt.



