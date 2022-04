LES PAPOTINES BAULOISES MAI 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Sensibilisation aux troubles du spectre autistique : définition, dépistage et accompagnement.

Animée par Mme Caroline Korinek, psychologue spécialisée dans les troubles du neuro développement.

(Temps d’échange pour les adultes) Sur inscription au CCAS, par téléphone, au 02 51 75 75 30 ou par mail : petite.enfance@mairie-labaule.fr

