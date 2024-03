Les papoteries : échanges autour de la thématique de la monoparentalité – Mercredi 27 mars Espace famille Blagnac, mercredi 27 mars 2024.

Les papoteries : échanges autour de la thématique de la monoparentalité – Mercredi 27 mars Groupes de paroles pour parents seuls Mercredi 27 mars, 18h00 Espace famille Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

La Caf de la Haute-Garonne et l’Espace Famille de Blagnac vous proposent de participer gratuitement à un groupe de parents seuls pour échanger autour de thématiques en lien avec la monoparentalité.

Espace famille 1 cheminement du four à briques, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 36 45 30 »}, {« type »: « email », « value »: « espacefamille@mairie-blagnac.fr »}]

parent réunion