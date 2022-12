Les papillons de nuit Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Les papillons de nuit Maison Paris Nature, 25 janvier 2023, Paris. Le mercredi 25 janvier 2023

de 14h00 à 15h30

. gratuit

[Conférence] Venez découvrir, lors d’une conférence, le monde des papillons de nuit si peu connu et pourtant si vaste. Au programme, diaporama interactif de présentation générale de ce groupe de Lépidoptères, suivi d’observations de plusieurs spécimens à la loupe-binoculaire. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/1949?deco=brand

