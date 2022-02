Les papillons de jour Captieux Captieux Catégories d’évènement: Captieux

Gironde

Les papillons de jour Captieux, 27 juin 2022, Captieux. Les papillons de jour Mairie 1 Place du 8 Mai 1945 Captieux

2022-06-27 09:00:00 – 2022-06-29 17:00:00 Mairie 1 Place du 8 Mai 1945

Captieux Gironde Captieux EUR 80 80 Le Parc et la LPO proposent trois formations à destination du public adulte, sans prérequis, pour s’initier à la reconnaissance des insectes.

Pour aller au-delà des espèces communes des jardins.

• Comprendre la biologie et la diversité des espèces

• Aborder les principales espèces de papillons de jour de la région

+33 5 57 71 99 99

Mairie 1 Place du 8 Mai 1945 Captieux

