Les papilles en éveil, Vin et Chocolat au château de Sales Libourne, 14 octobre 2021, Libourne.

Les papilles en éveil, Vin et Chocolat au château de Sales 2021-10-14 10:30:00 – 2021-10-16 17:00:00

Libourne Gironde Libourne

EUR 30 Amateurs de grands vins et de chocolat ?

Découvrez les « Accords Parfaits » réalisés avec Hasnaâ Chocolats Grands Crus, artisan chocolatier à Bordeaux. Après une immersion à travers les cinq siècles d’histoire de Château de Sales et la visite de notre cuvier et de notre chai d’élevage, éveillez vos papilles lors de cet atelier où vin et chocolat ne font qu’un. Dégustation de Château de Sales 2017 et 2018 et de Château de Chantalouette 2017 en association avec trois chocolats.

Durée : 1h30

Tarifs : 30€ par personne

Château de Sales

