Les Papets « second tour » salle polyvalente Place des courses Sort-en-Chalosse, samedi 17 février 2024.

SECOND TOUR ?

Une comédie de Francis Cance avec Francis Cance (Germain Bedoul) et Patrice Béziat (Lucien Deschannel)

Ceux qui ont vu « A qui le tour ? », le premier opus des Papets le savent, Lucien ne porte pas sa bru dans son cœur.

Et ça va aller en empirant car cette charmante dame a maintenant des ambitions municipales et son programme menace dangereusement la tranquillité et le bien-être de nos deux colocataires septuagénaires. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 22:00:00

salle polyvalente Place des courses route du Moulin

Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine cerclesortois@gmail.com

