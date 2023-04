Entrepreneur cherche associé Les Papeteries, 9 mai 2023, Cran-Gevrier.

Entrepreneur cherche associé, c’est quoi ? ?

Entrepreneur cherche associé, c’est le premier événement de Haute-Savoie et Savoie sous forme de speed meeting permettant aux entrepreneurs à la recherche d’associé·e·s de renforcer leurs équipes et à des personnes motivées de rejoindre des projets en tant qu’associé·e·s.

Tu es un.e entrepreneur.e depuis plusieurs mois/années et tu souhaites trouver un associé ? Etre épaulé au quotidien ? Voir encore plus grand que grand ? Ou tu as commencé à travailler sur ton idée mais tu souhaites la développer et la pousser avec quelqu’un ? Quel que soit l’état d’avancement de ton projet, viens échanger avec des personnes motivées souhaitant rejoindre un projet existant et peut-être rencontrer ton.ta futur·e associé·e !

OU

Si tu as, l’âme d’un·e entrepreneur·e et l’envie de rejoindre une boite dynamique et ambitieuse ? Que rejoindre un projet déjà existant pour le développer, le faire grandir te stimule ? Que tu es en quête de sens, d’adrénaline et que tu souhaites t’investir sur du long terme ? Alors, tu es au bon endroit ! ?

Les Papeteries 1 esplanade Augustin Aussedat 74960 Cran Gevrier Cran-Gevrier 74960 Annecy-le-Vieux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T19:00:00+02:00 – 2023-05-09T22:00:00+02:00

