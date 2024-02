LES PALMES DU CLIP Amiens, jeudi 21 mars 2024.

LES PALMES DU CLIP Amiens Somme

Véritable courts métrage habillant la musique, les clips rivalisant d’imagination et d’inventivité depuis plusieurs décennies.

La lune, le Ciné St-Leu et l’ACAP- Pôle régional image s’allient pour valoriser cette forme d’art et récompenser, non sans humour, les clips made in Hauts-de-France de 2023.

Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par vos maîtres de cérémonies ! Ce sont 15 clips, tous provenant de groupes de la région qui s’offrent à vous pour la première fois sur [très] grand écran.

Qui remportera le prix du clip qui était une bonne excuse pour passer un week-end sur la côte ?

Du clip qui rentabilise sa formation After Effect ?

Ou encore du clip ou notre région est tellement belle qu’on dirait un spot de l’Office de Tourisme du Bassin Minier ?

Des récompenses aussi drôles et brillantes que le prix final la palme de plongée en véritable plastique qui sera remise au clip que vous aurez plébiscité.

Le suspense est tellement intense qu’on est déjà en apnée.

Table Ronde

LE CLIP EST-IL UN COURT METRAGE COMME LES AUTRES ?

En marge de l’événement, profitez d’un temps fort pour évoquer en détail le monde du clip musical en compagnie de professionnels.

Animé par Juliette Poulain journaliste indépendante ( Les Inrocks, Les Echos), avec Pierre Larose réalisateur et photographe de publicité et Antoine Gaudin, spécialiste du clip et Maître de Conférence à l’Université Paris 3 Sorbonne nouvelle.

Réservation obligatoire0 .

33 Rue Vanmarck

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

