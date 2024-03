Les palmes de Monsieur Schutz Théâtre Châteaugiron, dimanche 14 avril 2024.

Une comédie familiale de Jean-Noël Fenwick de 1989, très librement inspirée de la vie de Pierre et Marie CURIE, qui vous fera découvrir ces 2 savants sous un jour inattendu et humoristique, ainsi que 4 autres personnages hauts en couleur. La pièce raconte leurs travaux à l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris, dirigée par Paul Schützenberger Monsieur Schutz , qui veut obtenir les palmes académiques.

Cette pièce a obtenu 4 Molières en 1990.

Par la cie Après la pluie.

Pour réserver

– soit via Hello Asso (voir lien)

– soit à la galerie Marchande d’Hyper U les samedis 23 et 30 mars entre 10h et 13h

– soit par mail apreslapluie.asso@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Salle des fêtes de Saint-Aubin du Pavail

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne apreslapluie.asso@gmail.com

