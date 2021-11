Montenay Montenay 53500, Montenay LES PALETS DE NOËL DE MONTENAY Montenay Montenay Catégories d’évènement: 53500

Montenay 53500 Montenay Après le succès des éditions 2018 et 2019, l’ASO Montenay Volley-Ball à le plaisir de vous informer de la future édition des palets de Noël de Montenay qui aura lieu le samedi 18 décembre 2021 à la salle des sports de Montenay. Les équipes seront composées de 2 joueurs à raison de 4 palets par joueur. Un accueil chaleureux vous sera réservé à partir de 11h pour un début des rencontres à 13h30. L’engagement est de 10€ par équipe sur réservation ou 12€ sur place. Attention, les inscriptions sont limitées à 40 équipes ! Toujours dans un esprit de convivialité, une galette-saucisse sera offerte à chaque participant. Pour assurer, un bon déroulement de cette édition, merci de prévoir planches et palets. Nous vous accueillerons dans une bonne ambiance dans une salle chauffée avec restauration sur place et de multiples lots. Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à la manifestation.

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

