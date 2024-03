Les Paladins & Jérôme Correas Chapelle du Méjan Arles, vendredi 22 mars 2024.

Les Paladins & Jérôme Correas À travers plusieurs scènes chantées extraites des comédies-ballets de Molière, les Paladins évoquent en musique le plus insolent de nos auteurs de théâtre. Vendredi 22 mars, 20h00 Chapelle du Méjan Tarif plein 25€ – Tarif réduit 10€ – Gratuité enfants -12ans et élèves du Conservatoire de musique d’Arles

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Les Paladins

& Jérôme Correas, clavecin et direction

Molière, maître de musique

Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine de Charpentier, Marin Marais, Nicolas Racot de Granval

À travers plusieurs scènes chantées extraites des comédies-ballets de Molière, les Paladins évoquent en musique le plus insolent de nos auteurs de théâtre.

Le 400ème anniversaire de la naissance de Molière nous donne l’occasion de redécouvrir son œuvre et sa personnalité sous l’angle de la musique. On oublie souvent que Molière était aussi musicien et danseur. La musique et les scènes chantées étaient très présentes dans les pièces de Molière de son vivant, avant d’être peu à peu écartées au profit du texte seul. En homme de spectacle complet, Molière traite la musique comme un élément à part entière de sa créativité et l’affirme comme un art du plaisir et du divertissement.

Issu d’une famille comptant de nombreux musiciens, Molière s’associe à deux compositeurs d’exception : Jean-Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier. Ensemble, ils vont écrire de nombreux chefs d’œuvre (Les fâcheux, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire, Georges Dandin, Monsieur de Pourceaugnac…). Cette collaboration artistique donne naissance à un genre nouveau, très apprécié du roi Louis XIV, la comédie-ballet où tous les arts de la scène dialoguent ensemble : théâtre parlé, chant, danse, musique instrumentale, mime et acrobatie, le tout dans un esprit frondeur typiquement français.

Jérôme Correas et Les Paladins ont choisi pour ce concert plusieurs scènes chantées extraites des comédies-ballets de Molière pour évoquer en musique le plus insolent de nos grands auteurs de théâtre. Ces scènes chantées sont de véritables sketchs dans l’esprit du stand-up avant l’heure, dont l’humour grinçant et désespéré, terriblement humain, parle encore aux femmes et aux hommes du XXIe siècle.

