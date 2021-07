LES PALADINS : Chantons Baroque LE PETIT PALAIS, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris.

LES PALADINS : Chantons Baroque

LE PETIT PALAIS, le dimanche 25 juillet à 16:00

Dans ce concert se rencontrent la musique savante et la musique populaire d’une même époque. Nous y explorerons les liens entre répertoire d’opéra et chansons traditionnelles françaises des 17ème et 18ème siècles (Dans le jardin de mon père, Il court, il court le furet, J’ai du bon tabac…). Composées pour divertir les souverains et les courtisans, certaines de ses œuvres ont finalement traversé l’histoire. Elles se sont répandues dans toutes les strates de la société, et ont été adaptées, réinterprétées… Nous revenons ici aux racines de ces chants populaires, présentés dans leurs instrumentations originales. Nous imaginons ici un concert tout public qui fera appel à la participation des spectateurs.rices : accompagné par les artistes, le public sera amené à reprendre, par exemple en canon, certaines pièces dont les paroles lui auront été distribuées. Ce concert est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été.

Entrée libre

Airs et danses de Lully, Charpentier, Rameau, Jean-Jacques Rousseau, Michel Corrette…

LE PETIT PALAIS Avenue Winston-Churchill 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T16:00:00 2021-07-25T17:00:00