LES PAILLETTES EN GOGUETTE Saint-Étienne-de-Montluc, 13 janvier 2023, Saint-Étienne-de-Montluc .

2023-01-13 – 2023-01-13

Quatre artistes, comédien.ne.s, musicien ou chanteuse vous offrent un spectacle unique et éphémère, comme une parenthèse enchantée du quotidien !

Les Paillettes s’installent, et d’un mot, d’une phrase ou d’un sourire, créent une chanson personnalisée, unique et éphémère. De la chansonnette fredonnée a capella dans une oreille, à la chanson reprise en chœur par tout un public, Les Goguettes sont capables de faire chanter et danser un public entier sur des airs improvisés. Leur gouaille, leur humour et leur sensibilité vous feront vivre un moment inoubliable. Elles créent du contact, de la surprise et de l’enchantement.

Et on en repart en fredonnant…

Tarif : Prévente : 9€, Sur place : 11€ (Réduit 9€)

