Cyclo-cross Les Ozières Yzeure, 4 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Organisée par la Romya, la particularité de ces courses cyclistes c’est le parcours. Il est composé de chemins, prairies, voire de sable et d’obstacles..

2023-11-04 13:30:00

Les Ozières

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Romya, the special feature of these cycling races is the course. It is made up of paths, meadows, even sand and obstacles.

Organizadas por Romya, la particularidad de estas carreras ciclistas es el recorrido. Está formado por senderos, prados, incluso arena y obstáculos.

Das Besondere an diesen Radrennen, die von der Romya organisiert werden, ist die Strecke. Die Strecke besteht aus Wegen, Wiesen, Sand und Hindernissen.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région