Vétathlon des Ozières Les Ozières Yzeure, 30 septembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Organisé par la Romya, le vétathlon des Ozières allie le vélo et la course à pied avec un run and bike pour les plus jeunes, et le vétathlon en équipe ou en solo..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Les Ozières

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Romya, the Vétathlon des Ozières combines cycling and running, with a run and bike event for youngsters, and a team or solo vétathlon.

Organizado por Romya, el Vétathlon des Ozières combina ciclismo y carrera a pie, con carrera y bicicleta para los más pequeños, y un Vétathlon por equipos o en solitario.

Der von der Romya organisierte Vetathlon des Ozières verbindet Radfahren und Laufen mit einem Run and Bike für die Jüngsten und dem Vetathlon im Team oder als Einzelkämpfer.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office du tourisme de Moulins & sa région