Les oyseaux vivent sans contraintes Saint-Valery-sur-Somme, 29 mai 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Les oyseaux vivent sans contraintes Saint-Valery-sur-Somme

2022-05-29 16:00:00 – 2022-05-29

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

Maîtrise Radio France

le chœur départemental de la Somme et l’ensemble

La Rêveuse

Quoi de plus réjouissant que de rêver d’évasion au grand air, de retrouvailles avec la nature, d’espace et de lumière, de douceur et d’apaisement, de paysages mouvants et de couleurs miroitantes ?

Rameau, Purcell, Charpentier, Haendel ou encore Couperin dialogueront ici avec les langues de Saint-Amand, Scudéry, Marbeuf, D’Urfé, De Viau ou Molière et exalteront notre sentiment de liberté

retrouvée.

Constance Larrieu, comédienne et mise en espace

Ensemble La Rêveuse

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeanin, direction

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

