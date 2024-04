Les Outre-Vifs Châteauroux, dimanche 7 avril 2024.

Les Outre-Vifs Châteauroux Indre

Dimanche

Ciné-spectacle-conférence « Les Outre-Vifs » dans le cadre du Festival Retours vers le Futur proposé par Equinoxe scène nationale Châteauroux Des images pour penser la vie, des mots pour la panser.Familles

Les Outre-Vifs, c’est une ciné-spectacle-conférence, créée en partenariat avec l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, mise en scène et interprétée par Sébastien MICMACHER, avec le concours de la cinémathèque régionale MIRA (Laura CASSARINO et Marion BRUN). Archiver, c’est dresser une passerelle entre présent et passé, entre « les vivants et les morts ». Depuis plusieurs années, les Cinémathèques régionales jouent un rôle majeur dans la conservation des archives audiovisuelles amateurs participant ainsi à créer du lien entre ceux qui sont et ceux qui ne sont plus.

Ciclic Centre-Val de Loire en partenariat avec MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace), vous invitent à une séance de réflexions entre spectacle vivant, projection et café philosophique avec pour objectif de s’interroger… 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07

4 rue Albert 1er

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire bonjourlalucarne@gmail.com

L’événement Les Outre-Vifs Châteauroux a été mis à jour le 2024-04-04 par BERRY