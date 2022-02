Les outils des Archives en pratique : Rechercher dans les collections de presse régionale océrisées Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00

Nombre de places limité. Inscription obligatoire au 02 51 72 93 20 ou sur archives.loire-atlantique.fr

Exposé d'initiation à la recherche historique. Il est possible de consulter, à partir du site internet des Archives départementales, 378 titres de presse régionale antérieure à 1940, représentant environ 1 500 000 pages. Fruit d'un travail collaboratif associant plusieurs partenaires locaux, la mise en ligne permet des recherches en plein texte dans cette précieuse masse d'informations en tout genre. Cet atelier présente les principaux titres de journaux disponibles et initie à la méthodologie de recherche. Durée : 1h30 environ

Dans le cadre de « Faire l'histoire » : Comment retracer l'histoire d'un personnage, d'un évènement, d'un bâtiment ? Ces exposés thématiques d'initiation à la recherche historique permettent de découvrir les sources et méthodes de recherche disponibles.

Archives Départementales
6 Rue de Bouillé
Nantes 44000

02 51 72 93 20
archives@loire-atlantique.fr

