2023-02-05 – 2023-02-19

Bouches-du-Rhône Carry-le-Rouet Une fête devenue tradition : expositions, marchés, dégustations et animations… Des milliers de visiteurs venant de toute la France se pressent sur le port, en famille, entre amis ou en solitaire, tous se retrouvent pour une grande dégustation d’oursins et de coquillages. Les pieds dans l’eau, sur un rocher, accoudé sur une table en bois ou confortablement installé chez un des restaurateurs, tous les endroits sont agréables pour déguster des fruits de mer.

De nombreuses animations dansantes et musicales sont programmées tout au long des journées ainsi qu’une foire artisanale avec vente de produits du terroir, bijoux, et souvenirs. Les 3 premiers dimanches en février pour célébrer les oursins : Des milliers de visiteurs viennent à Carry-le-Rouet pour célébrer le mois de l’oursin ! tourisme@otcarrylerouet.fr +33 4 42 13 20 36 https://www.otcarrylerouet.fr/fr/se-divertir-et-bouger/grandes-manifestations/191-les-oursinades Carry-le-Rouet

