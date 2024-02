Les Oursinades de Calavon Château de Calavon Lambesc, samedi 17 février 2024.

Les fameuses Oursinades de Calavon sont de retour !

Ce rendez-vous annuel est devenu une tradition à Calavon, rassemblant plus de 100 gourmands chaque année. L’occasion de déguster oursins, coquillages de l’étang de Thau et vins* bio du Domaine.

Dans une ambiance conviviale, nous vous accueillons le samedi 17 février de 10h à 14h en terrasse pour déguster oursins et plateaux de coquillages, accompagnés des vins* bio du Domaine.



Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 14:00:00

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

