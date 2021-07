Usson-en-Forez Usson-en-Forez Loire, Usson-en-Forez Les Ours Gloutons et pâte à modeler – ciné jeune public Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Les Ours Gloutons et pâte à modeler – ciné jeune public Usson-en-Forez, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Usson-en-Forez. Les Ours Gloutons et pâte à modeler – ciné jeune public 2021-07-16 10:10:00 10:10:00 – 2021-07-16 12:00:00 12:00:00 Cinéma Le Quai des Arts 30 Avenue de la Gare

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez EUR 4 4 Avant et après la séance du programme de courts-métrages « Les ours gloutons » (dès 3 ans), de la pâte à modeler sera à disposition des petites mains, notamment pour essayer de fabriquer un ours ! contact@lequaidesarts.fr +33 4 77 50 60 99 http://www.cines-haut-forez.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Usson-en-Forez Étiquettes évènement : Autres Lieu Usson-en-Forez Adresse Cinéma Le Quai des Arts 30 Avenue de la Gare Ville Usson-en-Forez lieuville 45.38995#3.94679