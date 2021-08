Les oubliés Théâtre de l’Uchronie, 29 septembre 2021, Lyon.

Les oubliés

du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre à Théâtre de l’Uchronie

Cinq soldats. Un mirador. Devant : la mer. Derrière: la jungle. Des jours sans fin, des nuits sans bruit. Et l’attente. L’attente du retour du régiment. Hantés par la guerre et les souvenirs de leur vie d’avant, ils dérivent, tel des naufragés, entre confession et devoir de survie… Les derniers… tu crois qu’on est les derniers ? Avec : Clara Bertholle Nicolas Nasciet Romain Pichon Rémi Rome Julien Despont

Plein tarif – 15 euros Tarif réduit – 10 euros (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, uniquement sur présentation d’un justificatif)

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon Rhône



2021-09-29T20:30:00 2021-09-29T21:45:00;2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T21:45:00;2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T21:45:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T21:45:00