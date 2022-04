Les oubliés du Salbert Évette-Salbert Évette-Salbert Catégories d’évènement: Évette-Salbert

Territoire de Belfort

Les oubliés du Salbert Évette-Salbert, 28 juillet 2022, Évette-Salbert. Les oubliés du Salbert Évette-Salbert

2022-07-28 – 2022-07-28

Évette-Salbert Territoire-de-Belfort Évette-Salbert EUR Sur les sentiers du mont Salbert, plusieurs croix abandonnées ont été réhabilitées. Elles dissimulaient l’histoire d’une poignée de résistants abattus en septembre 1944. Partez sur les traces de leurs destins.

Prévoir baskets. Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non échangeable. Sur les sentiers du mont Salbert, plusieurs croix abandonnées ont été réhabilitées. Elles dissimulaient l’histoire d’une poignée de résistants abattus en septembre 1944. Partez sur les traces de leurs destins.

Prévoir baskets. Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non échangeable. Évette-Salbert

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Évette-Salbert, Territoire de Belfort Autres Lieu Évette-Salbert Adresse Ville Évette-Salbert lieuville Évette-Salbert Departement Territoire-de-Belfort

Les oubliés du Salbert Évette-Salbert 2022-07-28 was last modified: by Les oubliés du Salbert Évette-Salbert Évette-Salbert 28 juillet 2022 Évette-Salbert Territoire de Belfort

Évette-Salbert Territoire-de-Belfort