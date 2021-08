Saint-Chamond Mosquée CIMG Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond « Les Ottomans, l’Empire des trois mers et des trois continents » Mosquée CIMG Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

« Les Ottomans, l’Empire des trois mers et des trois continents » Mosquée CIMG Saint-Chamond, 18 septembre 2021, Saint-Chamond. « Les Ottomans, l’Empire des trois mers et des trois continents »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mosquée CIMG Saint-Chamond

Cet Empire qui a été l’une des dynasties les plus puissantes et les plus durables de l’histoire du monde avec plus d’un demi-millénaire d’existence. L’exposition vous dévoilera tous les aspects de la dynastie, de l’architecture, de l’art, de la culture, de la vie quotidienne et de la religion. On y redécouvre la richesse des tapis et de la céramique, la spécificité du tissage de la soie, la finesse architecturale des palais et de mosquées, ainsi que la peinture ottomane. Atelier de calligraphie. Avec la Confédération islamique du Milî Görüs. Êtes-vous prêt à découvrir l’histoire fascinante de l’Empire Ottoman ! Mosquée CIMG Saint-Chamond 8 Grande Rue de Saint-Julien 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Mosquée CIMG Saint-Chamond Adresse 8 Grande Rue de Saint-Julien 42400 Saint-Chamond Ville Saint-Chamond lieuville Mosquée CIMG Saint-Chamond Saint-Chamond