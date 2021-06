Les Ostréales La Cité de l’Huitre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Marennes-Hiers-Brouage.

Les Ostréales

du mercredi 7 juillet au samedi 28 août à La Cité de l’Huitre

Les ostréales Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août, ouvert de 10h30 à 19h tous les jours. Retrouvez tous les jours, des animations quotidiennes ; Élevage : démonstration de l’élevage de l’huître. Marais : découverte du marais ostréicole et de l’affinage. Consommation : conseils aux consommateurs et initiation à l’ouverture de l’huître. Attraper les crabes Petits et grands apprendront à attraper respectueusement les crabes. L’animal est relâché tout en douceur à la fin de l’animation. Tous les vendredis, arrivée avant 14h pour la première session, puis avant 17h pour la seconde session. Rendez-vous à la billetterie d’été – durée 30min Petits savants Atelier pour toute la famille sur l’huître : anatomie, observation de son mode de vie, reconnaissance de ses prédateurs. Tous les lundis et mercredis, arrivée avant 14h pour la première session, puis avant 17h pour la seconde session. Rendez-vous à la billetterie d’été – durée 30min Herbier créatif Balade dans le marais à la découverte de ses plantes spécifiques, puis réalisation d’un herbier créatif. Tous les mardis et jeudis, arrivée avant 14h pour la première session, puis avant 17h pour la seconde session. Rendez-vous à la billetterie d’été – durée 30min Visite humoristique avec Bilout ! Devenez des consommateurs avertis avec Bilout et Delphine en duo théâtralisé ! Tous les lundis, arrivée avant 14h. Rendez-vous à la billetterie d’été – durée 30min

Adulte : 9€ Enfant (6 à 16 ans) : 5€ – de 6 ans : Gratuit Tarif réduit : 7€ (étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée) sur présentation d’un justificatif

Les ostréales Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août, ouvert de 10h30 à 19h tous les jours. Retrouvez des animations quotidiennes pour toute la famille

La Cité de l’Huitre Rue des Martyrs La Cayenne Marennes Marennes-Hiers-Brouage Marennes Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:30:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T10:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T10:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T10:30:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T10:30:00;2021-08-07T10:30:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T10:30:00;2021-08-14T10:30:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T10:30:00;2021-08-21T10:30:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T10:30:00;2021-08-28T10:30:00 2021-08-28T19:00:00