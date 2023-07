Un voyage à travers les siècles depuis la ville antique jusqu’au faste du XIXe siècle à Béziers Les ostals du Capus Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Un voyage à travers les siècles depuis la ville antique jusqu’au faste du XIXe siècle à Béziers Les ostals du Capus Béziers, 16 septembre 2023, Béziers. Un voyage à travers les siècles depuis la ville antique jusqu’au faste du XIXe siècle à Béziers 16 et 17 septembre Les ostals du Capus Gratuit. Entrée libre. Visitez les ostals du Capus, un couple d’hôtels mythiques situés au cœur de Béziers. Venez découvrir leur histoire, qui remonte de la ville antique au Moyen Âge, de la Renaissance au faste du XIXe siècle, à travers des photos, des plans et d’autres objets archéologiques. Les ostals du Capus 10 rue du Capus, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie https://www.lesostals.com https://instagram.com/les_ostals Maisons d’histoire à Béziers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Les ostals du Capus Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Les ostals du Capus Adresse 10 rue du Capus, 34500 Béziers Ville Béziers Departement Hérault Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Les ostals du Capus Béziers

Les ostals du Capus Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/