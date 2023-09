Cet évènement est passé Rencontre & Ateliers Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu Les Orres Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Les Orres Rencontre & Ateliers Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu Les Orres, 16 septembre 2023, Les Orres. Rencontre & Ateliers 16 et 17 septembre Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu Atelier cave aux arômes et initiation à la dégustation, avec Emmanuel et delphine Berteloot, domaine du Mont-Guillaume.Inscription obligatoire avant le 14/09 au 04.92.44.00.40 Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.44.00.40 https://www.mairie-lesorres.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 P.Domeyne Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Les Orres Autres Lieu Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu Adresse les Orres Ville Les Orres Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu Les Orres latitude longitude 44.514076;6.550803

Les Orres, Maison Fichet Chef-Lieu Les Orres Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les orres/