Visite de chantier : un pôle sportif innovant Samedi 14 octobre, 09h00, 14h30 Les Orres, devant la bulle 10 places disponibles

Lieu de loisirs en intérieur, école de ski et parking, ce nouveau bâtiment vient s’intégrer dans la pente. Les formes à pans coupés et le mélèze répondent à l’architecture de la station d’origine. Une toiture végétalisée couronne le tout. Visite du chantier en compagnie de Sylvain Baillon,architecte et pour la séance de 9h de Pierre Vollaire, maire des Orres.

Sur inscription au 04 92 43 72 72

Org. CCSP/CCGQ

Les Orres, devant la bulle Les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Station de ski inaugurée en 1970, dessinée par l'architecte Jean-Michel Legrand

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T10:00:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

OT Les Orres / S. Baillon