COUPE DE FRANCE SKF VTT DHI 2024 Les Orres, samedi 14 septembre 2024.

COUPE DE FRANCE SKF VTT DHI 2024 Les Orres Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-15

La station des Orres accueille la Coupe de France de VTT de descente DHI (Downhill Individual) les 14 et 15 septembre 2024. Un contre-la-montre effréné avec la traversée de nombreux obstacles : virages relevés et autres racines, creux et rochers…

Bike park, Les Orres 1650

Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur ot.accueil@lesorres.com



