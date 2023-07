Course S.U.R Scale Ultime Raid Les Orres 1650 Les Orres, 5 juillet 2023, Les Orres.

Les Orres,Hautes-Alpes

Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet, un ultime raid de véhicules radio-commandés (modélisme) aux Orres ! Participants ou spectateurs, assistez à cet événement unique. Organisé par Scale Aventure M4x4D.

Inscription jusqu’au 2 juillet à 18h (0636211519)..

2023-07-05 fin : 2023-07-07 . .

Les Orres 1650 Parc de loisirs Jungle Aventure 1650

Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Wednesday, July 5 to Friday, July 7, the ultimate radio-controlled (model) vehicle raid in Les Orres! Whether you’re a participant or a spectator, take part in this unique event. Organized by Scale Aventure M4x4D.

Registration by 6 p.m. July 2 (0636211519).

Del miércoles 5 al viernes 7 de julio, ¡el raid definitivo de vehículos de radiocontrol en Les Orres! Ya sea como participante o como espectador, venga a disfrutar de este acontecimiento único. Organizado por Scale Aventure M4x4D.

Inscripciones antes de las 18.00 h del 2 de julio (0636211519).

Von Mittwoch, dem 5. bis Freitag, dem 7. Juli findet in Les Orres ein ultimativer Raid für funkgesteuerte Fahrzeuge (Modellbau) statt! Ob Teilnehmer oder Zuschauer, seien Sie bei diesem einzigartigen Ereignis dabei. Organisiert von Scale Aventure M4x4D.

Anmeldung bis zum 2. Juli um 18 Uhr (0636211519).

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme des Orres