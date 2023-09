GRAVEL FEVER Les Ormes Les Ormes Catégories d’Évènement: Les Ormes

Vienne GRAVEL FEVER Les Ormes Les Ormes, 21 octobre 2023, Les Ormes. GRAVEL FEVER Samedi 21 octobre, 10h00 Les Ormes Circuit de Châtellerault à Châtellerault en passant par leugny, Les ormes, Vellèches, Usseau, Antran,…

Etape ravitaillement aux Ormes, Place des Halles à partir de 10h Les Ormes Les Ormes 86220 Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Les Ormes, Vienne Autres Lieu Les Ormes Adresse Les Ormes 86220 Ville Les Ormes Departement Vienne Lieu Ville Les Ormes Les Ormes latitude longitude 46.973102;0.604447

Les Ormes Les Ormes Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les ormes/