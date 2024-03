« LES ORIGINES » PAR CANCELLI MUSIQUE Salle de la Quintaine Saint-Julien-de-Concelles, dimanche 24 mars 2024.

« LES ORIGINES » PAR CANCELLI MUSIQUE Salle de la Quintaine Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Pour faire suite à la Folle Journée de Nantes qui avait pour thème cette année « Origines », nous avons choisi de nous replonger dans nos racines culturelles les civilisations antiques grecque et romaine.

Notre voyage vers le passé nous conduira vers les combats de l’arène avec le thème original du film de Ridley Scott « Gladiator » composé par Hans Zimmer puis nous fera revivre l’idylle entre César et Cléopâtre avec une pièce de Gerard Boedijn du même nom. Nous serons porté par le vent « Zéphyr » de la compositrice Mary Ellen Childs et iront à la rencontre d’Artémis, la déesse grecque de la nature et de la vie sauvage, pièce extraite de « L’Olympe des dieux » d’Oscar Navarro. Le point culminant du concert sera une pièce imposante par sa taille et son contenu « Les sept merveilles du monde antique » d’Alex Poelman qui retrace en sept tableaux les lieux mythiques que sont la pyramide de Khéops, le phare d’Alexandrie ou encore les jardins suspendus de Babylone. Une pièce musicale épique et grandiose à ne manquer sous aucun prétexte ! 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Salle de la Quintaine Route Clémence Lefeuvre

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

