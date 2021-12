Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Les origines de l’espèce humaine Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au samedi 27 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

A partir de 10 ans. La tectonique a pu aider son apparition. Mais pourquoi ne reste-t-il qu'une seule espèce humaine ? Cet exposé présente les dernières données sur la pré-humanité et l'hominisation. Comment arrive-t-on à interpréter l'histoire de notre évolution dans le cadre global de l'évolution du vivant, pour répondre à cette question fondamentale : D'où venons-nous ? 10 ans et + Sur le grand arbre de l'évolution des êtres vivants, une petite branche mène à l'espèce humaine.

2021-09-18T15:40:00 2021-09-18T16:40:00;2021-09-18T15:40:00 2021-09-18T16:40:00;2021-09-29T17:00:00 2021-09-29T17:55:00;2021-09-29T17:00:00 2021-09-29T17:55:00;2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T13:55:00;2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T13:55:00;2021-10-26T10:20:00 2021-10-26T11:15:00;2021-10-26T10:20:00 2021-10-26T11:15:00;2021-11-14T14:20:00 2021-11-14T15:20:00;2021-11-14T14:20:00 2021-11-14T15:20:00;2021-11-27T13:00:00 2021-11-27T13:55:00;2021-11-27T13:00:00 2021-11-27T13:55:00

