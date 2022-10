Les origines de l’écriture Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Sane-et-Loire Solutré-Pouilly 8 8 EUR Pourquoi écrit-on ? Comment sont nées les premières écritures qui marquent la fin de la préhistoire ? À l’aide du calame des mésopotamiens venez apprendre à écrire sur une tablette…d’argile! Des calculi (jetons de calculs) au premier alphabet, il n’y a qu’un pas. Après cet atelier, l’écriture cunéiforme n’aura plus de secret pour vous ! +33 3 85 35 82 81 Route du Musée Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

