Les Originales : AnneliSe Roche & Léonor Bolcatto Plourin-lès-Morlaix, 29 avril 2022, Plourin-lès-Morlaix.

Les Originales : AnneliSe Roche & Léonor Bolcatto Rue d’Argoad Chapelle Sainte Philomène Plourin-lès-Morlaix

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 22:30:00 Rue d’Argoad Chapelle Sainte Philomène

Plourin-lès-Morlaix Finistère Plourin-lès-Morlaix

AnneliSe Roche tisse des histoires, sur le fil, entre mots et musique, entre conte et chanson. Elle dépeint des portraits sensibles, de rencontres en souvenirs d’enfance, les détails touchants, évidents… indispensables, résonnant en chacun de nous.

Les chansons de Leonor Bolcatto cheminent entre tendresse, urgence de vivre et féminisme. Sa voix tantôt douce, tantôt puissante, vous emmène vers un ailleurs aux allures familières.

“Tout concourt à ce qu’elle soit une belle promesse : une voix douce et mélodieuse, une diction parfaite et cette poésie des choses ordinaires si sincère, si émouvante”

festival.lesoriginales@gmail.com +33 6 16 34 36 97 http://www.festival-lesoriginales.fr/

AnneliSe Roche tisse des histoires, sur le fil, entre mots et musique, entre conte et chanson. Elle dépeint des portraits sensibles, de rencontres en souvenirs d’enfance, les détails touchants, évidents… indispensables, résonnant en chacun de nous.

Les chansons de Leonor Bolcatto cheminent entre tendresse, urgence de vivre et féminisme. Sa voix tantôt douce, tantôt puissante, vous emmène vers un ailleurs aux allures familières.

“Tout concourt à ce qu’elle soit une belle promesse : une voix douce et mélodieuse, une diction parfaite et cette poésie des choses ordinaires si sincère, si émouvante”

Rue d’Argoad Chapelle Sainte Philomène Plourin-lès-Morlaix

dernière mise à jour : 2022-03-03 par