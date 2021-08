Les Orgues Rinkenbach de Kientzheim : chef d’œuvre pour tous ! Église Notre-Dame-des-Douleurs, 18 septembre 2021, Kaysersberg-Vignoble.

Les Orgues Rinkenbach de Kientzheim : chef d’œuvre pour tous !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-des-Douleurs

### Découvrez le chef d’œuvre méconnu et caché du facteur d’orgues Valentin Rinkenbach récemment classé au titre des Monuments historiques ! Vous pourrez exceptionnellement monter à la tribune de l’orgue et pénétrer au coeur même de l’instrument : Une visite pour les grands, les petits, les curieux, les passionnés et tous les autres ! Animations musicales, ateliers et conte pour enfants. • • • • En 2018, dans son étude préalable, Christian Lutz, expert près des Monuments historiques, écrit : « De tous les instruments construits par Valentin Rinkenbach, entre son retour définitif à Ammerschwihr vers 1826 et son décès en 1862, celui qu’il posa en 1847 à Kientzheim est assurément son chef-d’œuvre. » Le terme de « chef d’œuvre » a plusieurs acceptions : Il peut s’agit d’un travail de démonstration de compagnonnage, mais, aussi, il peut s’agir, dans le cas de Kientzheim, de l’aboutissement, de l’accomplissement de toute une vie, d’une œuvre majeure, parfaite. Le choix du lieu n’est aussi sans nul doute pas le fruit du hasard car Valentin Rinkenbach s’était marié à l’église de Kientzheim. Le 26 décembre 2019, l’orgue de tribune et son buffet sont classés au titre des Monuments historiques ; la conservation de l’objet présentant « au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public en tant que témoin de l’évolution de la facture instrumentale du XIXe siècle ». Cet instrument a traversé les vicissitudes des guerres, dont on sait combien elles ont été destructrices, pour le patrimoine alsacien : à quelques kilomètres de là, les combats de la poche de Colmar n’ont pas laissé un seul mur debout ! Nous vous invitions à venir découvrir ce chef d’œuvre méconnu et inaccessible le reste de l’année.

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame-des-Douleurs 1 rue de l’Ancien Hôpital, 68240 Kientzheim Kaysersberg-Vignoble Kientzheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00