Le magnifique orgue de l’église Saint-Nicolas de Wasquehal figure parmi les plus beaux instruments construits à notre époque. C’est tout à la fois : une superbe œuvre d’art, une merveille d’ingéniosité mécanique et un instrument de musique aux sonorités raffinées. Cette visite vous permettra de l’entendre à travers quelques œuvres, notamment de Jean-Sébastien Bach, mais aussi d’en observer de près le fonctionnement, la console qui le commande, la mécanique, les tuyaux… Vendredi 9 décembre 2022 à 15h30 RV devant l’église Saint-Nicolas, place d’Austerlitz à Wasquehal à 15h20 Accès : métro Ligne 2 – arrêt Wasquehal Hôtel de ville Tarifs* : 3 € pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 1er décembre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Eglise Saint-Nicolas de Wasquehal Place d'Austerlitz Wasquehal

