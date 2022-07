Les Orgues de l’Aisne 2022 en concert à Laon Laon, 14 juillet 2022, Laon.

Les Orgues de l’Aisne 2022 en concert à Laon

Place du Parvis Laon Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon

2022-07-14 – 2022-07-14

Laon

Aisne

Laon

0 0 Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

Ce jeudi, les Amis des Orgues organisent ce concert en hommage à l’ancien président de l’association, Claude Condette, disparu tout récemment…

Au programme, des poésies et œuvres de Schumann, Brahms et Franck interprétées par Lidia Ksiazkiewicz (titulaire de la cathédrale de Laon) et Nathanaël Tavernier à la basse.

Alors RV dans la cathédrale de Laon ce 14-Juillet à 17h !

adama@aisne.fr +33 3 23 20 28 62

Jean-Pierre Bellavoine

Laon

dernière mise à jour : 2022-07-08 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon