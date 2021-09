Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne Aisne, Villeneuve-sur-Aisne Les Orgues de l’Aisne 2021 en concert à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne Catégories d’évènement: Aisne

Ce dimanche, venez assister à ce concert en compagnie de l’organiste titulaire de l’église Notre-Dame de Chauny Marion André, avec le quatuor Vigrid (avec au Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel Bach et Albinoni)… RV église Saint-Pierre à 16h ! adama@aisne.fr http://www.orguesdelaisne.com/ Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !

