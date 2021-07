Laon Laon Aisne, Laon Les Orgues de l’Aisne 2021 en concert à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Les Orgues de l'Aisne 2021 en concert à Laon 2021-08-15 17:00:00 – 2021-08-15

Laon Aisne Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

Ce samedi, venez assister à ce concert en compagnie de l’organiste titulaire de la cathédrale de Laon, Lidia Ksiazkiewicz (avec au répertoire Mendelssohn, Widor et Alain)… Alors venez nombreux dans la cathédrale de Laon ce samedi 15-Août à 17h ! adama@aisne.fr +33 3 23 20 28 62 http://www.orguesdelaisne.com/ Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

