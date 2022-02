Les oreilles d’Aman / Neshume Aix-en-Provence, 30 avril 2022, Aix-en-Provence.

Léa Platini et Mathilde Dupuch puisent l’élan de leur engagement artistique au fond de leurs âmes (neshume en yiddish).



Leur duo clarinette-accordéon est le reflet vibrant de leur complicité artistique et humaine. Leurs compositions et arrangements originaux de traditionnels klezmer, d’Europe de l’Est et d’Orient, sont magnifiés par une mise en scène poétique.



Le spectacle « Neshume » dessine un univers tour à tour délicat et populaire qui pousse au rêve comme à la danse.

Deux remarquables instrumentistes, chanteuses sensibles et improvisatrices chevronnées. Assistez au concert an Live ou sur la chaine web du Petit Duc

+33 4 42 27 37 39 https://www.lepetitduc.net/spectacle/les-oreilles-daman-neshume/

