Les Oreilles d’Aman Marseille 1er Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Les Oreilles d’Aman Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-03-18 – 2022-03-18 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

En plongeant au cœur de la musique klezmer, Les Oreilles d'Aman poursuivent une quête profonde, joyeuse et ouverte sur le monde. Conscients de la longue histoire de cette tradition, ils ont à cœur d'en exprimer le fond et l'émotion, tout en en élargissant les frontières par le fruit de leurs riches expériences artistiques, de l'alchimie conjuguée de leurs imaginaires. Ils proposeront un tout nouveau spectacle, explorant différents univers sonores entre les mondes du réel et du rêve.



Léa Platini, clarinette, chant

Mathilde Dupuch, accordéon

Lionel Romieu, oud, trompette

Jacotte Recolin, violon

Arthur Rendu, contrebasse, bouzouki

Thomas Bourgeois, percussions orientales

En plongeant au cœur de la musique klezmer, Les Oreilles d’Aman poursuivent une quête profonde, joyeuse et ouverte sur le monde. Conscients de la longue histoire de cette tradition, ils ont à cœur d’en exprimer le fond et l’émotion, tout en en élargissant les frontières par le fruit de leurs riches expériences artistiques, de l’alchimie conjuguée de leurs imaginaires. Ils proposeront un tout nouveau spectacle, explorant différents univers sonores entre les mondes du réel et du rêve.



