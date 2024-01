Les oreilles d’Aman La maison du chant Marseille, samedi 17 février 2024.

Les oreilles d’Aman ♫♫♫ Samedi 17 février, 20h00 La maison du chant 10€ + adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Les oreilles d’Aman

Formule « Balagan – Sextet »

Balagan, groupe à géométrie variable composé des musiciens du collectif Les Oreilles d’Aman, porte l’esprit libérateur d’une fête débridée, mais finement musicale. La contrebasse, les percussions, l’accordéon, la trompette, le violon, la clarinette et les voix offrent, en un joyeux tourbillon, un souffle neuf à des danses et des airs traditionnels d’Europe de l’Est qui ont traversé les siècles.

Balagan bouscule la mélancolie, rapproche jeunes et anciens, hommes et femmes en partageant la sagesse de ces vieux chants populaires yiddish. Ces derniers incitent à ne plus se soucier du passé ou du futur et à profiter ensemble de l’instant présent. Avec audace et talent, les harmonieux complices réinventent les codes de la musique klezmer à la lueur du temps présent. Ils favorisent les larmes bienfaitrices, les rires joyeux, l’ivresse et la danse.

En Première partie de ce concert, vous entendrez le Marseyer Klezmer Klang, ensemble amateur de musique klezmer de Marseille, mené par Léa Platini

Balagan

Léa Platini Clarinette, chant

Mathilde Dupuch: Accordéon

François Devun violon

Lionel Romieu guitare, trompette, tuba

Thomas Bourgeois percussions

Arthur Rendu contrebasse

Tarifs :

10 euros + Adhésion annuelle Concerts Les Voies du Chant (3€) 7 euros (Minimas sociaux ) + Adhésion annuelle Concerts Les Voies du Chant (3€)

_____________________________________________________________

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur