Les oreilles d’Aman Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les oreilles d’Aman Cité de la musique, 18 mars 2022, Marseille. Les oreilles d’Aman

Cité de la musique, le vendredi 18 mars à 20:30

En plongeant au cœur de la musique klezmer, Les Oreilles d’Aman poursuivent une quête profonde, joyeuse et ouverte sur le monde. Conscients de la longue histoire de cette tradition, ils ont à cœur d’en exprimer le fond et l’émotion, tout en en élargissant les frontières par le fruit de leurs riches expériences artistiques, de l’alchimie conjuguée de leurs imaginaires. Ils proposeront un tout nouveau spectacle, explorant différents univers sonores entre les mondes du réel et du rêve. LÉA PLATINI (CLARINETTE, CHANT), MATHILDE DUPUCH (ACCORDÉON), LIONEL ROMIEU (OUD, TROMPETTE), JACOTTE RECOLIN (VIOLON), ARTHUR RENDU (CONTREBASSE , BOUZOUKI) , THOMAS BOURGEOIS (PERCUSSIONS ORIENTALES) Pass sanitaire – Concerts et Spectacles Conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès aux lieux culturels est conditionné depuis le 21 juillet au pass sanitaire pour les adultes de plus de 18 ans.

13 / 9€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cité de la musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/