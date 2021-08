Les oreilles au jardin – sieste sonore paysagère Jardin Public, 1 septembre 2021, Bordeaux.

Les oreilles au jardin – sieste sonore paysagère

du mercredi 1 septembre au mardi 30 novembre à Jardin Public

Les oreilles au jardin – sieste sonore paysagère ———————————————— Une création sonore d’Aline Chambras, réalisatrice sonore et journaliste indépendante. Le temps d’une sieste, découvrez la musicalité de la nature, la parole de ceux qui la domestiquent, la mettent en œuvre et l’entretiennent. Laissez-vous guider par le paysage sonore du Jardin public et vivez une expérience sensorielle de la nature en ville. Prenez le chemin du Jardin public, installez-vous confortablement. Il ne vous reste plus qu’à fermer les yeux et tendre l’oreille. _Rdv au jardin public de Bordeaux sur la pelouse devant le pavillon administratif du Muséum._ **Vous pouvez écouter librement la sieste sonore sur le SoundCloud de la Mairie de Bordeaux sans télécharger d’application.**

Gratuit, en autonomie

Voir la ville ? Rien de plus facile. Mais l’écouter ? En collaboration avec la réalisatrice sonore, Aline Chambras, nous vous dévoilons une autre facette de Bordeaux.

Jardin Public Cours de Verdun, Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



