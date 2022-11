Les orchidées sauvages – ENS2023, 14 mai 2023, .

Les orchidées sauvages – ENS2023



2023-05-14 – 2023-05-14

EUR 0 0 Les orchidées fleurissent délicatement et recouvrent doucement les coteaux et autres lisières de nos bois.

Venez découvrir ou redécouvrir les plus subtiles et plantes rares de notre Châtillonnais. Appareil photos et chaussures de marche obligatoires pour aller à la chasse aux orchis, ophrys, néotties et autres céphalanthères riches en couleurs et anecdotes !

